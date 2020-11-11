Генплан Барнаула изменят ради небоскребов и реконструкции аэропорта

Центр Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле спустя год после утверждения генплана изменят проект. Как пишет «ТОЛК», в него внесут два масштабных изменения – реконструкцию аэропорта и небоскребы. Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк.

К началу декабря глава краевой столицы должен получить предложения по ремонту аэропортового комплекса «Михайловка» (международный аэропорт Барнаула им. Г. С. Титова), а также корректировку площадок города под строительство зданий высотой более 75 метров.

Планируется, что весной следующего года документ разместят в информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП). Сначала проект должен будет согласоваться со всеми органами, включая Минэкономразвития, правительство, муниципалитеты. Если появятся возражения, то глава краевой столицы должен будет создать специальную комиссию. После этого пройдут публичные обсуждения изменений в проект.

Напомним, действующий генплан разрабатывали более трех лет, однако эксперты все равно восприняли его с недовольством, добавив, что в нем есть большое число недоработок.

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