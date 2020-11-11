Барнаулец с силой забрал у приятеля смартфон, но в обмен отдал ему свой старый

Избежать уголовной ответственности молодому человеку не удалось Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле будут судить 18-летнего юношу, укравшего мобильный телефон у 16-летнего подростка. Несмотря на то, что он все же вернул похищенное, избежать уголовной ответственности ему все же не удалось.

По информации регионального следкома, в начале октября этого года компания знакомых отдыхала в городском баре. Как там оказался 16-летний подросток, не уточняется. Когда обвиняемый увидел у своего юного знакомого новый телефон, то пожелал его забрать, так как его старый смартфон разбился. Однако хозяин мобильного отказался.

- Тогда молодой человек применил к нему физическую силу и отнял смартфон в присутствии свидетелей, а взамен отдал свой старый телефон, - пояснили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

В ходе следствия юноша полностью признал свою вину и вернул телефон. Уголовное дело направлено в суд.