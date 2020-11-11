Барнаульцам напомнили, куда звонить по вопросам коронавируса

В различных ведомствах региона работают горячие линии Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация Барнаула напомнила жителям краевой столицы, куда они могут обратиться по вопросам, связанным коронавирусной инфекцией. В различных ведомствах региона работают горячие линии:

- Круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения по Алтайскому краю: 8-800-350-35-25;

- Горячая линия Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: будни - (3852) 66-54-27; выходные дни - (3852) 24-32-51;

- Круглосуточный Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

- Горячая линия Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае: будни - (3852) 50-30-47, (3852) 50-30-49; выходные дни - (3852) 50-30-43;

- Волонтерский штаб помощи маломобильным гражданам: 8-800-200-34-11;

- Алтайское отделение Фонда социального страхования Российской Федерации: по вопросам оформления листков нетрудоспособности - (3852) 29-16-39; назначения и выплаты пособий в связи с карантином - (3852) 29-16-44;

- Единый региональный контакт-центр Пенсионного фонда России: (3852) 39-99-99;

- По вопросам соцзащиты населения: (3852) 27-36-01;

- По вопросам обеспечения прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования: 8-800-775-85-65.

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