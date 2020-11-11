Более 15 тысяч семей в Алтайском крае получают ежемесячные выплаты на первенца

Почти у 7 тысяч семей из 15 310, оформивших поддержку, первенцы родились в 2018 году Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае больше 15,3 тысячи семей получают ежемесячные выплаты в связи с появлением первого ребенка. По данным Минсоцзащиты региона, за десять месяцев этого года в регионе направили на эти цели один миллиард 385,52 млн рублей.

Почти у 7 тысяч семей из 15 310, оформивших поддержку, первенцы родились в 2018 году, 5935 - в 2019 году, 2708 - в 2020-м.

Напомним, ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка назначают в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография». Рассчитывать на поддержку могут семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

- В 2020 году это 21 674 рубля на каждого члена семьи. Выплата равна прожиточному минимуму на ребенка, который в этом году составляет 10 203 рубля, - уточнили в министерстве.

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