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Коронавирус Covid-19

За сутки в Алтайском крае скончались 15 больных коронавирусом

Всего с начала пандемии погибли 915 зараженных
Анна Перевощикова
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661 инфицированный сейчас находится в тяжелом состоянии

661 инфицированный сейчас находится в тяжелом состоянии

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки подтвердили еще 15 смертей из-за коронавируса. Такие данные приводит краевой оперштаб.

С начала пандемии скончались уже 915 взрослых человек. В штабе уточнили, что 449 смертельных случая напрямую связаны с коронавирусом, а 462 произошли из-за других причин. По всей видимости, эти люди умерли от сопутствующих заболеваний. Экспертам предстоит установить причины гибели еще четверых пациентов.

Напомним, в настоящее время в регионе подтвержден 21731 случай заражения ковидом. Большая часть из заболевших уже выздоровели, а продолжают лечение в госпиталях 2610 больных коронавирусом и 2026 пациентов с вирусной пневмонией. Те, у кого болезнь проходит без симптомов, лечатся на дому.

Кроме того, 661 инфицированный сейчас находится в тяжелом состоянии, 177 из них подключены к ИВЛ.

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