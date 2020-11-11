За сутки в Алтайском крае скончались 15 больных коронавирусом

661 инфицированный сейчас находится в тяжелом состоянии
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае за минувшие сутки подтвердили еще 15 смертей из-за коронавируса. Такие данные приводит краевой оперштаб.
С начала пандемии скончались уже 915 взрослых человек. В штабе уточнили, что 449 смертельных случая напрямую связаны с коронавирусом, а 462 произошли из-за других причин. По всей видимости, эти люди умерли от сопутствующих заболеваний. Экспертам предстоит установить причины гибели еще четверых пациентов.
Напомним, в настоящее время в регионе подтвержден 21731 случай заражения ковидом. Большая часть из заболевших уже выздоровели, а продолжают лечение в госпиталях 2610 больных коронавирусом и 2026 пациентов с вирусной пневмонией. Те, у кого болезнь проходит без симптомов, лечатся на дому.
Кроме того, 661 инфицированный сейчас находится в тяжелом состоянии, 177 из них подключены к ИВЛ.
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