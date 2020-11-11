В бийской горбольнице скончались два врача

Причина смерти врачей неизвестна Фото: pixabay.com

В Бийске скончались главный профпатолог города Нина Кудинова и врач-терапевт Борис Войнов. Оба медика трудились в городской боьнице №2.

О кончине медработников сообщает «Наш Бийск». Причина смерти врачей неизвестна.

- Оба врача для коллектива больницы всегда являлись образцом высокого профессионализма, преданности профессии, милосердия и порядочности, и их уход – невосполнимая потеря для всего нашего города, - пишет издание.

Известно, что Нина Кудинова работала в больнице с 1978 года. Неоднократно награждалась почетными грамотами, благодарностями. С 2012 года имела звание «Ветеран труда».

Борис Войнов работал в поликлиническом отделении с 1984 года. С 2013 года он являлся ветераном труда горбольницы. В 2014 году был награжден Почетной грамотой краевого правительства, а в 2019 году – Благодарностью от Министерства здравоохранения Российской Федерации.

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