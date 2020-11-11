Еще 232 случая заражения ковидом выявили в Алтайском крае

Всего с начала пандемии 21731 человек был инфицирован Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за последние сутки зарегистрировали 232 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии был инфицирован 21731 человек.

По данным краевого оперштаба, выздоровели всего 18192 человек. Лечение в ковидных госпиталях продолжают 2610 человек с подтвержденной инфекцией, 2026 - с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, и еще шесть человек находятся там по иным причинам. В тяжелом состоянии находится 661 пациент, 177 из них подключены к искусственной вентиляции легких.

Всего в крае развернуто 5574 койки. Свободными остаются 932 из них.

Кроме того, 4721 бессимптомник и 1399 человек с вирусной пневмонией проходят амбулаторное лечение.

- Из общего числа заболевших 329 случаев – завозные; 12387 – по контакту с ранее заболевшими лицами; 6372 – у больных внебольничной пневмонией, 9297 – у заболевших ОРВИ, - отметили в штабе.

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