Отопление. Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты Ростехнадзора закончили проверку в краевой столице, Барнаул получил паспорт готовности к отопительному сезону 2020/2021 годов.

Для получения паспорта готовности многое сделали теплоснабжающие организации и органы местного самоуправления. Завершили ремонт на всех теплоисточниках города, провели гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей и оборудования. Кроме того, обеспечили нормативные запасы топлива на Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, муниципальных и ведомственных котельных.

В мэрии отмечают, что получение паспорта готовности говорит о своевременной и качественной подготовке коммунальной инфраструктуры города.