Глава алтайского управления печати покинул свой пост

К концу текущей недели он возглавит Центр управления регионом Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Руководитель управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко покинул свой пост. К концу текущей недели он возглавит Центр управления регионом.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, новый Центр, который планируют запустить с 20 ноября, будет заниматься вопросами обратной связи с населением. Такая работа в крае проводится с 2018 года. В прошлом году, к примеру, было обработано более 10 тысяч обращений граждан.

- С начала этого года их поступило порядка 28 тысяч. Сегодня в каждом министерстве, управлении и муниципалитете есть специалисты, которые во взаимодействии с управлением печати и массовых коммуникаций готовят оперативные ответы на запросы жителей городов и районов. Обратившиеся получают помощь в ликвидации незаконных свалок, оперативном возобновлении тепло- и энергоснабжения, ремонте участков дорог, дворовых территорий, тротуаров и так далее, - подчеркнули в администрации края.

Исполняющим обязанности управления печати назначен заместитель руководителя Вячеслав Киричук.