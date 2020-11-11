Батюшка освятил ковидный госпиталь в Заринске

На освящении учреждения настояли сами пациенты. Фото: "Наш город Заринск"

Вчера, 10 ноября, ковидный госпиталь в Заринске посетил отец Андрей Ушаков. Батюшка окропил оба корпуса святой водой и передал медорганизации иконы.

Как пишет «Наш город Заринск» со ссылкой на главного врача больницы Алексея Бракоренко, батюшка освятил ординаторскую, приемныи покои , палаты, а также окропил святой водой пациентов.

- Он передал госпиталю пять икон (на каждый пост и в реанимацию). С учетом соблюдения требовании и обязательное смены костюма в каждом из корпусов, посещение заняло более полутора часов, - отмечает издание.

Кстати, на том, чтобы госпиталь освятили, настояли пациенты и сотрудники медучреждения.

Напомним, сейчас в инфекционных госпиталях лечатся 2495 пациентов с ковидом, а также 2163 человека с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.