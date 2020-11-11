Военные продезинфицировали социальные учреждения в Алейске

Обработка объектов. Фото: пресс-служба ЦВО

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты воинской части в Алейске провели санитарную обработку социальных объектов. Они использовали безопасные для людей дезсредства.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, военные обработали здания Алейской центральной районной больницы, детской поликлиники, остановки общественного транспорта и другие важные объекты. Дезинфекция прошла с целью борьбы с новой коронавирусной инфекции.

- Для выполнения дезинфекционных работ военнослужащие применяли автономные приборы специальной обработки, авторазливочные станции и специальные дезрастворы, которые эффективны против вирусов и бактерий, но в то же время безопасны для окружающей среды, - отметили в ЦВО.

Напомним, в настоящее время в Алтайском крае подтверждено почти 21,5 тысячи случаев заражения коронавирусом.

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