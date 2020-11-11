Сбережения жителей Алтая в золотых монетах от Россельхозбанка выросли на 77 %

Что может быть лучше, чем рост собственных сбережений в год на 77 %? Именно на столько с начала года выросла стоимость инвестиционных монет из золота «Георгий Победоносец». В январе цена одной монеты была - 26 350 рублей, а сейчас уже 46 700. Всего в Алтайском филиале Россельхозбанка с начала года было продано более 1900 инвестиционных монет. Самой крупной сделкой было приобретение клиентом сразу 500 золотых монет «Георгий Победоносец» почти на 16 млн рублей.

«Инвестиционные золотые и серебряные монеты имеют наибольшую привлекательность для клиентов, старающихся сохранить и приумножить свои сбережения, наряду с банковскими счетами в драгоценных металлах, поскольку золото как инструмент накопления наименее подвержено инфляции. А памятные монеты с высоким уровнем художественного оформления и качеством чеканки могут стать отличным подарком или частью нумизматической коллекции. На сегодняшний день Россельхозбанк предлагает более 180 инвестиционных и памятных монет, которые приурочены к различным датам, событиям в истории или праздникам. Каждый житель края и республики может выбрать монеты по своему вкусу», - прокомментировал директор Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

К предстоящим новогодним праздникам Алтайский региональный филиал Россельхозбанка предлагает клиентам приобрести памятные монеты из серии «Знаки Зодиака». К Дню народного единства коллекция пополнилась новинками: Казанская, Дорога памяти, Лось. В ближайшее время ждем поступления монет Бунин-20, Марий Эл-20, Морозко – 20. Каждая монета вложена в оригинальную подарочную упаковку и имеет сертификат подлинности, подтверждающий её основные характеристики.

Особого внимания заслуживает новинка этой осени - монеты «Полярный волк» из серии «Сохраним наш мир». Эта серия выпущена ограниченным тиражом. В линейке представлено 6 монет. На серебряной монете номиналом 25 рублей рельефно изображены два полярных волка на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений водной поверхности, скал и звездного неба. На золотой монете номиналом 100 рублей фоном к рельефному изображению полярного волка выступают изображения водной поверхности, скал и солнца, выполненные в технике лазерного матирования.

Пополнить коллекцию, приобрести оригинальный подарок или инвестировать в монеты из драгоценных металлов можно в офисе Алтайского филиала Россельхозбанка в г. Барнаул, его дополнительных/операционных офисах на территории Алтайского края и Республики Алтай. Оформить on-line заявку из представленного списка монет, посмотреть каталог монет региона, познакомиться с котировками продаж можно на сайте www.rshb.ru или по телефону: 8 (3852) 53-89-72.

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