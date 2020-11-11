Алтайский Минздрав прокомментировал заражение медиков после прививки от COVID-19

Ранее в край поступили 42 дозы отечественной вакцины Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае заразились коронавирусом три медика из 42, которым поставили прививки от новой инфекции. По мнению регионального Минздрава, это произошло из-за того, что у них не успел сформироваться иммунитет.

- Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета. Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков, - подчеркнули в министерстве.

Напомним, ранее в край поступили 42 дозы отечественной вакцины «Спутник V». Первой, кого вакцинировали в регионе, стала главный эпидемиолог Ирина Переладова. До конца ноября Алтайский край получил еще 2005 доз вакцины от коронавируса для медиков.

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