На Алтае предложили ужесточить контроль за масочным режимом в торговых центрах

Треть всех посетителей не носят маски Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко во время онлайн-конференции в парламенте предложил ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах. Ранее с таким же предложением он выступил перед штабом по борьбе с коронавирусом.

- Буквально на днях я сам был в одном из барнаульских торговых центров и видел, что не меньше трети всех посетителей ходят или вовсе без маски, или неправильно ее надев. И администрация торгового центра при этом не делает ничего, чтобы донести до покупателей необходимость ношения маски, - отметил спикер АКЗС.

Кроме того, он обратился в администрацию центра с вопросом о том, почему людей не обязывают надевать маски. На это ему не ответили ничего вразумительного. Также он возмутился действиями «антимасочников».

- До этих «товарищей» (а их, к счастью, меньшинство) необходимость соблюдать масочный режим будут доносить через суд и штрафы. Но всех остальных я хочу еще раз призвать быть ответственными и носить средства защиты, - добавил Александр Романенко.

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