Две алтайские стройкомпании вошли в реестр недобросовестных

Первая стройкомпания занималась возведением школы Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Две строительные компании Алтайского края были включены в реестр недобросовестных поставщиков после того, как не исполнили обязательства по договору. Контракты с ними расторгнуты.

Как сообщили в пресс-службе краевого Минстроя, ведомство совместно с Единым стройзаказчиком Алтайского края контролируют строительство объектов социальной сферы, в которые заложены бюджетные деньги. Причем следят чиновники не только за качеством строительства, но и за сроками исполнения госконтрактов, заключенных с подрядчиками.

В этом году Минстрой разорвал контракты с двумя подрядными организациями – ООО «ГПО №1» и ООО «ППК «Прометей». Первая стройкомпания занималась возведением школы на 140 мест в селе Заводское Троицкого района. Работы начались весной, а завершиться должны были в конце года, но сроки задержали. В связи с этим власти расторгнули контракт с компанией, и нашли нового подрядчика.

Объект, на котором работала компания «Прометей», - детский сад в селе Воеводское Целинного района, который строят с прошлого года. Нового подрядчика вскоре определят.

- Информация по данным организациям, а также лицам, осуществляющим руководство строительными компаниями включены в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года, - отметили в министерстве.

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