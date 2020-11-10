Жителя Алтайского края обвиняют в сексуальном насилии над женщиной с психическим заболеванием

Уголовное дело направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Тальменского района. Мужчину будут судить по обвинению в сексуальном насилии в отношении местной жительницы.

По данным следствия, днем в конце июня этого года в одном из сел Тальменского района мужчина на автомобиле вывез женщину на окраину деревни. Там, применяя насилие, совершил в отношении сельчанки насильственные действия сексуального характера. Нападавшего не остановило то, что у женщины было психическое заболевание.

В ходе предварительного следствия мужчина не признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

Ранее мы сообщали о том, что в Алтайском крае будут судить мужчину, который надругался над 80-летней женщиной за отказ дать ему картошки.

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