Бизнесвумен будут судить за поставки поддельного масла в алтайские детсады и школы

В суде. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае коммерческого директора двух компаний обвиняют в том, что она вместе с сообщниками поставляла в школы и детсады фальсификаты вместо сливочного масла, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, компания «Монолит-22» и «Магнум» выиграли тендер на поставку продуктов питания в бюджетные учреждения Алтайского края. В течение трех лет, начиная с 2015, года коммерческий директор и трое ее сообщников под видом качественного сертифицированного сливочного масла поставляли в 232 детских сада, интернаты и школы фальсифицированную продукцию с жирами немолочного происхождения.

– В результате мошеннических действий бюджетным учреждениям региона причинен ущерб на сумму более 47 млн рублей, – отмечают в ведомстве.

Уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.

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