Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 10 ноября 2020 года составило 900

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 10 ноября скончались 900 человек с коронавирусом, в том числе 444 случая от COVID-19, 452 случая – иные причины смерти, четыре случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 16 человек с коронаврусом: восемь от COVID-19, восемь – по иным причинам.

Отметим, что количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 21499, в том числе 1559 детей до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 326 случаев – завозные, в том числе 134 – из-за рубежа; 12251 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 21499 заболевших: 6316 – у больных внебольничной пневмонией, 9137 – у заболевших ОРВИ, в 6046 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше, их уже 18090 человек. Всего в Алтайском крае крае на COVID-19 обследовали более 720 тыс. человек.

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