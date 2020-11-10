В алтайском Роспотребнадзоре рассказали, куда обращаться по вопросам самоизоляции

Позвонить в «Центр гигиены и эпидемиологии» и сообщить о контактных лицах можно самостоятельно Фото: Олег УКЛАДОВ

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю добавило новые номера телефонов, по которым можно узнать про постановление о самоизоляции, сообщает пресс-служба ведомства.

Постановление о самоизоляции выдают только контактному лицу, после проведения эпидемиологического расследования на основании полученных документов. Больной COVID-19 постановление не получает. Поликлиника по месту жительства оформляет на него больничный лист.

Если больному не позвонили из «Центра гигиены и эпидемиологии» для выяснения контактных лиц, звонить в Роспотребнадзор сразу не следует. Оформить постановление без соответствующих документов невозможно.

Как передать информацию

Позвонить в «Центр гигиены и эпидемиологии» и сообщить о контактных лицах можно самостоятельно: 8 (3852) 50-68-23, 50-68-25.

Также это можно сделать через электронную почту: mail@altcge.ru. При этом обязательно нужно указать ФИО больного, дату рождения и дату получения положительного анализа на COVID-19.

Важно!

Чтобы узнать о варианте и сроках получения постановления о самоизоляции контактному лицу, можно позвонить по телефонам:

8 (3852) 24-99-59

8 (3852) 66-54-27

8 (3852) 24-28-62

8 (3852) 24-29-69

8 (3852) 24-99-66

8 (3852) 66-54-33

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Второй пошел: в Рубцовске сломался единственный компьютерный томограф

Ранее вышел из строя аппарат КТ в Бийске (подробнее)