В алтайском Роспотребнадзоре рассказали, куда обращаться по вопросам самоизоляции

Позвонить в «Центр гигиены и эпидемиологии» и сообщить о контактных лицах можно самостоятельно
Фото: Олег УКЛАДОВ
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю добавило новые номера телефонов, по которым можно узнать про постановление о самоизоляции, сообщает пресс-служба ведомства.
Постановление о самоизоляции выдают только контактному лицу, после проведения эпидемиологического расследования на основании полученных документов. Больной COVID-19 постановление не получает. Поликлиника по месту жительства оформляет на него больничный лист.
Если больному не позвонили из «Центра гигиены и эпидемиологии» для выяснения контактных лиц, звонить в Роспотребнадзор сразу не следует. Оформить постановление без соответствующих документов невозможно.
Как передать информацию
Позвонить в «Центр гигиены и эпидемиологии» и сообщить о контактных лицах можно самостоятельно: 8 (3852) 50-68-23, 50-68-25.
Также это можно сделать через электронную почту: mail@altcge.ru. При этом обязательно нужно указать ФИО больного, дату рождения и дату получения положительного анализа на COVID-19.
Важно!
Чтобы узнать о варианте и сроках получения постановления о самоизоляции контактному лицу, можно позвонить по телефонам:
8 (3852) 24-99-59
8 (3852) 66-54-27
8 (3852) 24-28-62
8 (3852) 24-29-69
8 (3852) 24-99-66
8 (3852) 66-54-33
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