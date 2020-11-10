Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 10 ноября 2020 года составило 21499

Выздоровевших также стало больше. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 10 ноября 2020 года выросло на 234 человека и составило 21499 случаев инфицирования, в том числе 1559 детей до 17 лет включительно, сообщает оперативный штаб Алтайского края.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 77, Бийск – 17, Рубцовск – 15, Заринск – 9, Славгород – 8, Первомайский район – 7, Ключевской район – 6, Белокуриха, Новоалтайск, Благовещенский, Волчихинский, Михайловский районы - по 5 человек, Алейский, Поспелихинский, Рубцовский, Усть-Калманский районы – по 4 человека, Завьяловский, Кулундинский, Немецкий национальный, Тальменский, Топчихинский, Усть-Пристаньский районы – по 3 человека, Алтайский, Бийский, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Павловский, Смоленский, Солонешинский, Третьяковский, Тогульский, Угловский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейск, Бурлинский, Быстроистокский, Егорьевский, Косихинский, Локтевский, Ребрихинский, Советский, Тюменцевский, Табунский районы – по одному заболевшему.

Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 2495 человек.

– Кроме этого, 2163 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 5 человека находятся там по другим обстоятельствам, – уточняют в оперштабе.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет. За минувшие сутки их количество увеличилось еще на 256 человек. Всего их – 18090 .

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 277,9 исследований на каждые 100 тысяч или 5195 человек в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований - 5638 за минувшие сутки.

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