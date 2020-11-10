Жительница Алтайского края украла у подруги деньги, чтобы отметить праздник

Женщина дала признательные показания.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жительница Белокурихи сообщила полицейским, что у нее из кошелька пропали четыре тысячи рублей. Вскоре правоохранители нашли подозреваемую в краже, пишет краевое управление МВД.
Полицейские выяснили, что перед пропажей денег женщина общалась со своей подругой. По предварительным данным, она и совершила кражу, воспользовавшись моментом, когда приятельница оставила кошелек без внимания.
Женщина уже дала признательные показания и рассказала полицейским, что ей срочно нужны были деньги для того, чтобы отметить праздник, поэтому она и пошла на преступление.
По словам потерпевшей, она зарабатывает немного и четыре тысячи являются для нее значительной суммой.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Барнаулец украл деньги коллеги, отложенные на ипотеку
До момента задержания он успел потратить 100 тысяч рублей (подробнее)