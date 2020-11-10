В барнаульских общежитиях проверили соблюдение «ковидных» правил

В общежитии.
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Комитет по делам молодежи администрации Барнаула проводит рейды по общежитиям города. Специалисты проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, пишет пресс-служба мэрии города.
Рейды уже провели в общежитиях Алтайского государственного колледжа, Алтайского промышленно-экономического колледжа и Алтайского государственного университета.
Студентам напомнили о необходимости соблюдения масочного режима, дистанции и других профилактических мероприятий во избежание распространения коронавируса.
В помещениях общежитий соблюдали необходимые требования, на входе в здания были диспенсеры с антисептиками для обработки рук. Кроме того, использовали устройства для обеззараживания воздуха.
– Во всех общежитиях запрещено проводить массовые мероприятия. Замечаний и нарушений не выявлено,– резюмировали в горадминистрации.
Ранее соблюдение противоэпидемических ограничений проверили в баранульских барах, караоке-клубах и ресторанах.
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