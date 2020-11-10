В барнаульских общежитиях проверили соблюдение «ковидных» правил

В общежитии. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Комитет по делам молодежи администрации Барнаула проводит рейды по общежитиям города. Специалисты проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, пишет пресс-служба мэрии города.

Рейды уже провели в общежитиях Алтайского государственного колледжа, Алтайского промышленно-экономического колледжа и Алтайского государственного университета.

Студентам напомнили о необходимости соблюдения масочного режима, дистанции и других профилактических мероприятий во избежание распространения коронавируса.

В помещениях общежитий соблюдали необходимые требования, на входе в здания были диспенсеры с антисептиками для обработки рук. Кроме того, использовали устройства для обеззараживания воздуха.

– Во всех общежитиях запрещено проводить массовые мероприятия. Замечаний и нарушений не выявлено,– резюмировали в горадминистрации.

Ранее соблюдение противоэпидемических ограничений проверили в баранульских барах, караоке-клубах и ресторанах.

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