Двое детей получили ожоги при пожаре в Алтайском крае

Детей доставили в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские следователи проводят проверку после пожара в одном сел Тогульского района. В результате ЧП двое маленьких детей получили ожоги, пишет краевой Следком.

Пожар в частном доме, в котором проживала семья с пятью детьми, произошел 9 ноября. В результате ЧП двое детей, 4-х и 5-ти, лет получили ожоги. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Сейчас дети находятся под контролем специалистов-медиков. Правоохранители проводят доследственную проверку.

– Следственной группой проведен осмотр места происшествия. Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае следователи предъявили обвинении 33-летнем жителю Бийска в покушении на убийство двух детей. Мужчина поджег дом, в котором находились несовершеннолетние.

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