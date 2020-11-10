Двое детей получили ожоги при пожаре в Алтайском крае

Детей доставили в больницу.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Алтайские следователи проводят проверку после пожара в одном сел Тогульского района. В результате ЧП двое маленьких детей получили ожоги, пишет краевой Следком.
Пожар в частном доме, в котором проживала семья с пятью детьми, произошел 9 ноября. В результате ЧП двое детей, 4-х и 5-ти, лет получили ожоги. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.
Сейчас дети находятся под контролем специалистов-медиков. Правоохранители проводят доследственную проверку.
– Следственной группой проведен осмотр места происшествия. Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.
Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.
Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае следователи предъявили обвинении 33-летнем жителю Бийска в покушении на убийство двух детей. Мужчина поджег дом, в котором находились несовершеннолетние.
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