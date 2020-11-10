Житель Алтая не смог вернуть бывшую жену и чуть не отрубил ей руки

Мужчину заключили под стражу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай 31-летний мужчина с топором напал на бывшую жену и едва не отрубил ей руки. После этого он пришел к соседке и попросил вызвать медиков, а сам ушел, сообщает региональное управление МВД.

Предварительно установлено, что утром женщина отвела ребенка в детский сад и возвращалась домой. Там она заметила бывшего мужа, с которым недавно развелась. Мужчина попросил ее вернуться, но получил отказ.

Разозлившись, он несколько раз ударил бывшую супругу кулаком по лицу. Когда женщина упала на землю, он не менее семи раз ударил топором по ее рукам. Бил как обухом, так и острием, большая часть ударов пришлась по правой кисти.

После этого мужчина забежал в подъезд и попросил одну из жительниц дома вызвать скорую помощь и скрылся.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), – отметили в ведомстве.

Мужчину заключили под стражу, полицейские продолжают расследование.

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