В алтайском городе пропала 80-летняя пенсионерка с потерей памяти

У женщина потеря памяти, пенсионерка дезориентирована. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Заринске пропала Нина Афанасьевна Шадрина (Сартакова). 80-летняя женщина 6 ноября ушла из дома на улице Энгельса и назад не вернулась. Об этом на своей странице сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” Алтайского края.

Приметы пропавшей: рост: 140 см, нормальное телосложение, светло-зеленые глаза, светло-русые волосы с проседью.

Была одета: коричневый пиджак, платье в цветочек, колготки телесного цвета, комнатные тапочки, зеленый платок.

Женщина дезориентирована, у пенсионерки потеря памяти. Для поисков пропавшей волонтерам нужна помощь добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Нины Шадриной, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (круглосуточно и бесплатно).

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