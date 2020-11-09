На Алтае власти массово закупают препараты для ковидных больных

На Алтае власти массово закупают препараты, которые применяют при лечении коронавируса и пневмонии. В конце октября и начале ноября было выставлено несколько заявок.

Согласно данным на портале Госзакупок, основную часть поставок составят антибиотики. Предполагаются контракты на сумму около 100 млн рублей. В большинстве случаев подрядчики будут определены ближе к середине ноября. Поставки расписаны на 2020 и начало 2021 года, сообщает Банкфакс.

Препараты поступят не в аптеки, а в медучреждения края. Аптеки занимаются поставками лекарств самостоятельно.

Напомним, ранее жители Алтайского края жаловались, что не могут приобрести в аптеках необходимые препараты для лечения простуды и вирусных инфекций.

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