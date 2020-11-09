Штормовой ветер может привести к ЧП на Алтае

При шторме и снегопаде часто происходят порывы линий электропередач Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 9 ноября и сутки 10 ноября в Алтайском крае будет бушевать сильный ветер. По данным синоптиков, его скорость составит 18-23 м/с, а местами и 25-27 м/с. При этом бурю будут сопровождать дождь, мокрый снег, гололед.

МЧС предупреждает: при шторме и снегопаде часто происходят порывы линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. Стоять под линией и подходить к оборванным проводам очень опасно.

- При сильном ветре находитесь в капитальном строении с закрытыми окнами, - говорят в МЧС по региону. - На улице обходите стороной рекламные щиты и деревья. Не прячьтесь около стен домов, так как возможно падение с высоты разных предметов.

Автомобилистам в гололед следует ехать с низкой скоростью и соблюдать дистанцию, так как тормозной путь увеличивается в 6-8 раз. При осадках необходимо двигаться при ближнем свете или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла.

В случае ЧП звоните по телефону 101.