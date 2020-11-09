Власти анонсировали создание «Народной лыжни» в Барнауле

Зимой в парке оборудуют лыжню Фото: Анна СЕМИНА

Уже предстоящей зимой в Барнауле может появиться еще одна общегородская лыжня. В целом проект по созданию островков здоровья получил название «Народная лыжня».

Это совместный проект министерства спорта и городских общественников. Отправная точка - парк Ленина. Поэтому проект в данном месте получил название «Лыжня Ильича».

- В планах создание инфраструктуры: пункта проката, кафе, освещения, теплых раздевалок. Правда, это все будет зависеть от самих жителей. Если мы увидим интерес с их стороны, активность, то будем и дальше развивать эту территорию. Впрочем, лично у меня такая уверенность есть, что не зря мы это все делаем, - рассказал директор Парка Спорт Алексея Смертина Алексей Трофимов.

Длина трассы составит один километр. Она будет расположена с минимальным пересечением пешеходного трафика. На первых парах кататься можно будет только днем (искусственное освещение не предусмотрено).

14 ноября в парке Ленина состоится субботник, на котором встретятся представители Парка Спорта, общественники, минспорта. Так что прийти и принять участие в создании трассы могут все желающие. Предложения и замечания приветствуются.

- Уверен, этот проект вдохнет новую жизнь в барнаульские парки. Долгое время эти территории стояли заброшенные. Настало время их возрождения. У нас было несколько идей, как привлечь горожан. В итоге к зимнему сезону совместно с общественниками и Парком Спорта придумали создать «Народную лыжню», - прокомментировал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

В будущем такие островки здоровья появятся в других парках города, а также за пределами Барнаула.

- Месяц назад, меня министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев спросил: «Есть ощущение, что мы что-то делаем не так. Посоветуй, что и как надо сделать». Я ему ответил: «Верните в парки лыжню!» Нет, я много чего другого наговорил, да и не только я, но эта идея оказалась самой нужной и самой реальной, возможной к воплощению именно сейчас, - добавил один из соавторов проекта, общественник Юрий Красильников.

Субботник в парке имени Ленина начнется в 11.00. Сбор участников в Парке Спорта (ул. Энтузиастов, 12В).