В Барнауле провели рейд по кафе и барам

Рейды по барам и кафе Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Ленинском района Барнауле прошел рейд по кафе и барам, которые работают по ночам.

В настоящее время работа увеселительных, а также заведений общепита в ночное время запрещена. Соответствующий указ издал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. По итогам рейда нарушений выявлено не было. Его участники смогли попасть в два заведения, но претензий к ним не было.

- Руководителям организаций были вручены копии указа губернатора Алтайского края от 08.05.2020 №77, предписывающего использовать гигиенические маски для индивидуальной защиты органов дыхания, - отмечают в пресс-центре городской администрации.

Кроме того, аналогичный рейд состоялся и в Октябрьском районе. В данном случае представители админисрации и полиции побывали в 11 организациях. Среди них как ночные бары, так и рестораны. Нарушений выявлен не было.

Напомним, согласно указу губернатора, в настоящее время ношение масок предписано в любых учреждениях торговли, сферы услуг, в аптечных и медицинских организациях, в общественном транспорте, на остановочных пунктах, в такси, на парковках, в лифтах и в иных местах массового пребывания людей.