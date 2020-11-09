Товарооборот продовольственных ярмарок в Барнауле составил более 70,5 млн рублей

Продуктовые ярмарки возобновят в феврале 2021 года Фото: Анна СЕМИНА

В минувшие выходные в Барнауле прошла заключительная продовольственная ярмарка. По итогам их проведения были подведены итоги, в том числе по объемам товарооборота.

В общей сложности, по данным пресс-центра городской администрации, за эту осень состоялось девять ярмарочных дней. На торговых площадках были представлены овощи, фрукты, полуфабрикаты, мясо, рыба, молочные продукты, кондитерские изделия и многое другое. Все это было выращено или произведено в Алтайском крае.

Лидером по потребительскому спросу стал картофель. Жители краевой столицы приобрели более 650 тонн. Всего же данная категория продукции была реализована на 17 миллионов рублей.

На втором месте по потребительскому спросу колбасные изделия и мясные деликатесы. Их продали на 10,6 млн рублей. На третьем месте рейтинга - мясо и мясные полуфабрикаты с товарооборотом 10,3 млн рублей.

Стоит отметить, что на ярмарках продукция представлена с минимальными наценками. Поэтому горожане могут приобретать больше продуктов, чем в магазинах.

Общий товарооборот всех осенних ярмарок «Сделано в Барнауле» превысил 70,5 млн. рублей. Возобновится торговля в феврале следующего года.