Андрей Турчак: «Единая Россия» продолжит следить за ситуацией с доступностью лекарств и принимать меры в случае возникновения проблем

Вопрос доступности лекарств является приоритетным для «Единой России» и находится на постоянном контроле, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, комментируя решения Правительства и Центра развития перспективных технологий, который занимается в том числе маркировкой препаратов, упростить эту процедуру и отказаться от платы за нее.

Он напомнил, что накануне межфракционная рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств направила в Правительство соответствующие предложения. Ее возглавляет первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Инициативы группы, по словам Андрея Турчака, направлены на «решение кризисной ситуации при сохранении системы контроля за качеством лекарств», возникшей в результате «пиковой нагрузки на систему маркировки лекарственных препаратов» — это привело к дефициту отдельных препаратов в аптеках.

«Мы благодарим председателя Правительства Михаила Владимировича Мишустина за поддержку этих предложений и оперативно принятое постановление. Тема маркировки лекарственных препаратов и в дальнейшем будет находиться в поле постоянного внимания «Единой России». Мы обязательно будем заниматься мониторингом ситуации с лекарственным обеспечением граждан и в случае возникновения проблем в срочном порядке будем принимать решения по их устранению», — отметил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета «Единой России» напомнил про результаты мониторинга, который провел партпроект «Народный контроль». Активисты проверили наличие препаратов от коронавируса в более чем 2500 аптек в 45 регионах России. Выяснилось, что в большинстве случаев лекарства можно только заказать, а в трети аптек нет даже этой возможности. Наиболее сложная ситуация с лекарственным обеспечением была зафиксирована в Республике Хакасия, Иркутской, Липецкой, Саратовской, областях, Красноярском и Пермском краях.

Напомним, ранее Правительство поддержало инициативу парламентариев о продлении уведомительной маркировки лекарств. Постановление, продляющее упрощенный порядок маркировки лекарств, премьер-министр Михаил Мишустин подписал 2 ноября. Согласно документу, сведения в систему все равно нужно подавать, но ответа от нее теперь ждать не нужно, участник имеет право производить дальнейшие операции с товаром, если не получил из системы успешного ответа об обработке данных в течение 15 минут.