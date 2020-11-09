На Алтае за взятку осудили директора муниципальной аптеки

Суд признал директора аптеки виновной Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили директора МУП «Фармация», которую обвинили в получении взятки.

Следствие и суд установили, что с 2018-й по 2019-й год директор МУП «Фармация» получила от руководителя одной из фирм взятку около 35 тысяч рублей. За эти деньги она должна была принять решение в пользу конкретного Акционерного общества в качестве основного поставщика товаров для нужд аптеки и заключении с ним договоров.

- Денежные средства частями перечислялись на банковский счет осужденной, - уточняют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Суд признал руководителя аптеки виновной в получении взятки с использованием своего служебного положения и назначил 2,6 года условно с испытательным сроком также 2,5 года. Помимо этого она должна заплатить штраф 69 тысяч 200 рублей.

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