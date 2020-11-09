В Барнауле начались репетиции театрального проекта «Большая сцена - 6» Фото: Журнал "Автограф"

Начинающие артисты познакомились с режиссерами проекта и узнали, чем шестой сезон отличается от предыдущих. Главный режиссер Музыкального театра Алтая Константин Яковлев и его коллега Татьяна Столбовская рассказали будущим театралам, что в этот раз проект будет состоять не из нескольких коротких пьес, а из двух полноценных.

На подготовку к премьере бизнесменам, мечтающим выйти на сцену, отвели чуть менее двух месяцев. Поэтому разучивать свои роли им придется в ускоренном режиме. Но в этом есть и свой драйв. Как признаются некоторые участники, такой темп позволит окунуться в пьесу с головой, к тому же у артистов не будет времени, чтобы «перегореть».