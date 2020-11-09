В ноябре может начаться приемка долгостроя на проспекте Ленина

Заседание рабочей группы по проблеме долгостроя на проспекте Ленина, 195А Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула состоялось заседание рабочей группы по проблеме долгостроя на проспекте Ленина, 195А.

Согласно информации, которую предоставило руководство подрядной организации ООО «Монтажная компания «ПР-холдинг», по состоянию на 6 ноября выполнено благоустройство прилегающей территории. До завтрашнего дня должна завершиться подача тепла в третью блок-секцию. В четвертой блок-секции продолжается стяжка полов, приобретение и поставка комплектующих системы отопления. Через неделю планируют начать установку радиаторов отопления. До конца ноября завершится установка окон.

Заместитель руководителя ООО «Монтажная компания «ПР-холдинг» Евгений Клейнатовский отметил, что если работы будут идти по графику, то не позднее 20 ноября застройщик намерен направить в инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края официальное уведомление о начале приемки объекта.

- Учитывая, что межведомственная приемка продлится определенное время, администрацией города рекомендовано застройщику в целях сокращения срока ожидания дольщиками сдачи жилого дома предоставлять необходимые документы в госинспекцию в рабочем порядке, не дожидаясь конца месяца, - в свою очередь предложила заместитель главы администрации города по правовым вопросам и имущественным отношениям Оксана Финк.

Помимо этого, застройщику порекомендовали разделить работы: чтобы быстрей сдать сам дом и передать ключи дольщикам сначала завершить жилую часть, а затем приступить к подземной автопарковке.

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