Музей Германа Титова пополнился новым зданием

Здание кафе "У озера" Фото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музейный комплекс Германа Титова в селе Полковниково пополнился новым зданием.

Речь идет о помещении кафе «У озера». Оно располагается через дорогу от главного корпуса музея. Как сообщают в пресс-службе министерства культуры региона, Акционерное общество «Алтайский торгово-производственный комплекс» решило на безвозмездной основе передать в собственность региона это здание.

- В целях расширения музейных площадей это здание на правах оперативного управления будет передано музею, который уже разработал концепцию развития учреждения и использования дополнительных площадей. В частности, в новом здании планируется разместить «Детский музей космонавтики», который будет включать в себя творческие лаборатории, астрономический класс, детский кинозал и даже мобильный планетарий. Появление еще одного объекта даст дополнительные возможности для организации новых интересных программ, особенно для детской аудитории, - рассказали в Министерстве культуры Алтайского края.

Часть помещения останется с прежним назначением – здесь будет кафе для гостей музея. До конца недели все формальные вопросы будут решены. Переделку под музей планируют провести в 2021 году.