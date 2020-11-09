Баскетболисты «Барнаула» обыграли магнитогорский «Металлург»

"Барнаул" провел первый матч со зрителями Фото: Анна СЕМИНА

В воскресенье, 8 ноября, баскетболисты команды «Барнаул» провели на своей площадке первый матч Суперлиги-2 нового сезона, причем при открытых для болельщиков трибунах.

Правда, из-за сложной эпидобстановки руководство открыло только нижний ярус трибун и то не всех, и предоставило 170 билетов, но и те разобрали довольно быстро – очередь перед спорткомплексом «Победа» начала выстраиваться практически за час до начала игры. Внутри также все с соблюдением требований Роспотребнадзора – термометрия, маска, перчатки, обработка рук и социальная дистанция.

"Барнаул" провел первый матч со зрителями Фото: Анна СЕМИНА

А вот на самой игре не все было так отлажено. Начало однозначно лучше получилось у гостей: их броски были точнее, а действия увереннее. Они даже смогли оторваться вперед, но по итогу стартовой четверти все преимущество сошло на нет – 18:18. Дальше проблемы нарастали как снежный ком: начались фолы, неточные передачи, потери мяча под кольцом… Обстановка внутри команды «Металлург» продолжала накаляться. А вот «горожане» поймали кураж и начали забрасывать трехочковые, благодаря которым вырвались вперед и даже равная игра в третьей четверти никак не отразилась на общем результате встречи: 78:62 в нашу пользу.

- В гостях всегда играется тяжелее. Однозначно не попали в свои броски. В какой-то момент пропустили легкие мячи в защите. Да и вообще были мягче в игре, а «Барнаул» был жестче. Я считаю, что проиграли силовую борьбу. Начало было неплохое, а потом, возможно, кто-то неудачно вышел с лавки на замену, - прокомментировал игру наставник «Металлурга» Артем Куринной.

При этом все накопившиеся претензии к судейству, он не стал выговаривать, просто назвав его «типично домашним».

- В первой половине игры установки помогали, но при этом были огрехи на щите – дали сопернику возможность подобрать мячи, пропустили несколько прорывов. В перерыве сказал, что это все убираем и продолжаем защищаться. В принципе защита работала более чем хорошо. Вообще ребята волнуются, ведь первый раз с февраля со зрителями играем. Да, дали сопернику оторваться на шесть очков, но мы все контролировали и потом все наладили, - добавил главный тренер БК «Барнаул» Евгений Горев.

Свой следующий матч наша команда также проведет дома. 11 ноября состоится игра с челябинским «Челбаскетом». Начало в 19.00.