Худруком ансамбля «Алтай» назначили Елену Березикову

Кадровые перестановки в ансамбле "Алтай" Фото: предоставлено пресс-службой

С 1 ноября художественным руководителем Государственного молодежного ансамбля песни танца Алтая приступила главный балетмейстер Елена Березикова.

В это же время врио директора коллектива назначена Елена Гребенникова. Перестановки стали необходимостью в связи с безвременной кончиной художественного руководителя и директора ансамбля Александра Березикова. Его не стало 11 октября. Он возглавлял коллектив со дня его основания. Министерство культуры Алтайского края при поддержке коллектива приняло решение разделить административное и художественное руководство ансамблем.

- Вполне логично, что осуществлять художественное руководство коллективом будет человек, который вместе с Александром Федоровичем стоял у истоков создания ансамбля и воплощал в жизнь творческие проекты. Елена Валерьевна опытный балетмейстер, педагог, прекрасный организатор, - отмечают в минкультуры региона.

За время своей работы в ансамбле главным администратором Елена Гребенникова зарекомендовала себя как человек, умеющий решать организационные и финансовые вопросы. Поэтому ее назначение было логичным.

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