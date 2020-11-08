Алтайские ИТ-специалисты выступили на первом этапе Евразийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 2020

В них приняли участие 15 человек. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

15 студентов и молодых специалистов Алтайского края показали высокие результаты в первом этапе Евразийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 2020 и продолжают борьбу за победу во втором этапе.

Всего в соревнованиях этого года принимают участие почти 20 тыс. студентов и молодых специалистов из различных регионов России и стран Евразии.

Самыми популярными номинациями стали: IP (Технологии и протоколы IP сетей, AI (Модели и методы искусственного интеллекта), Cloud (Технологии хранения и виртуализации).

Во втором этапе принимают участие 667 участников, которые сражаются за главные призы - $10 000 и поездку в Китай. Финальный этап соревнований и награждение самых талантливых участников, показавших лучшие результаты в 8 номинациях, состоится в онлайн-формате в декабре 2020 года.