Похищенное нашли Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле обокрали девушку во время переезда. 50-летний прохожий стащил ее телевизор, который стоял в коробке у подъезда на Весенней 10/2.

20-летняя потерпевшая собралась переезжать подальше от ауры «Селика», поэтому вытащила все свои пожитки в коробках на лавочку около подъезда, а сама вернулась в квартиру, чтобы проверить - все она забрала или нет, а заодно вызвать грузовую ГАЗель. А в это время 50-летний мужчина, проходя мимо, увидел огромную коробку от ТВ и, естественно, забрал ее себе, пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».

Девушка, выйдя обратно на улицу, когда подъехала ГАЗелька, начала загружать пожитки и не досчиталась коробки с ТВ. Тогда она, поняв, что телевизор "ушагал", сразу же позвонила в офис местного шерифа, дабы заявить о краже (158 УК РФ). На место незамедлительно прибыла СОГ и кинологи с собакой, благодаря работе которых установили, где проживает 50-летний мужичок, а заодно нашли похищенное.