В Барнауле перекресток улиц Папанинцева и Ядринцева откроют 13 ноября

Фото: пресс-центр города

На перекрестке Папанинцев и Ядринцева коммунальщики начали ремонт. В связи с этим перекрыто движение на участке. Возобновить его планируют 13 ноября.

- «Росводоканал Барнаул» устранит повреждение водопроводной камеры. Для того, чтобы выполнить все запланированные мероприятия в максимально короткий срок, ремонт будет вестись непрерывно и круглосуточно, - сообщает пресс-центр города.

Подрядчик водоканала приступил к работам 7 ноября, а завершить ремонт камеры планируется 11 ноября. Специалисты водоканала предварительно проведут необходимые переключения, чтобы не приостанавливать подачу воды потребителям. На время работ будет ограничено движение транспорта на перекрестке.

12 ноября подрядная организация приступит к восстановлению благоустройства и заасфальтирует проезжую часть. Контроль за проведением всех этапов работ будет осуществлять техническое руководство «Росводоканал Барнаул».

Открыть перекресток для движения планируется 13 ноября.