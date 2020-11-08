Погода в Алтайском крае на 9 ноября 2020 года

Прогнозы погоды Фото: ОЛЕКСЮК Иван

По данным синоптиков, в понедельник, 9 ноября, в Алтайском крае ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западный ночью 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, днем 12-17 м/с, местами порывы могут достигнуть до 19-24 м/с.

В Барнауле в конце ночи небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный ночью 7-12 м/с, днем 12-17 м/с.

Из-за непогоды возможно возникновение происшествий, обусловленных падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций. Барнаульцам напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения.

- При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Не забудьте закрыть окна на балконе. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии - оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций, - сообщает пресс-служба городской администрации.