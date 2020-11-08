Значок Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края получили более 400 золотых знаков ГТО. Информацию об этом сообщает официальный сайт региона со ссылкой на минспорта края по итогам третьего квартала 2020 года.

Всего выдали 401 золотой значок, 31 серебряный и 15 бронзовых знаков отличия. Приказ «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» подписал Министр спорта России Олег Матыцин. В список вошли те, кто успешно выполнил испытания комплекса с 1 июля по 30 сентября, сообщает «Алтайский спорт».

Всего за этот период в Российской Федерации 171 921 человек принял участие в сдаче нормативов ГТО, в том числе 436 - с ограниченными возможностями здоровья. Знаки отличия получили 78 915 граждан, в том числе золотой - 65 624 человека.

В Министерстве спорта Алтайского края пояснили, что серебряными и бронзовыми значками ГТО награждают региональные органы исполнительной власти в области физкультуры и спорта.