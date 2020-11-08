30-летний мужчина украл телефон у ребенка на детской площадке

Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

Это дно, товарищи! В Бийске 30-летний житель стащил на детской площадке телефон у 7-летнего мальчугана. Ребенок ненадолго оставил мобильник без присмотра, а мужчина этим воспользовался и присвоил.

Когда пропажа обнаружилась, мать обратилась с заявлением в полицию. Сотрудники осмотрели место происшествия и опросили свидетелей произошедшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника.

- По подозрению в совершении кражи задержан 30-летний житель. В отделе полиции бийчанин во всем признался и вернул похищенный телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде, - рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Вот такие вот воскресные новости.