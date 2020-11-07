Школьников Алтайского края могут отправить на дистант в начале 2021 года

В школе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В министерстве образования и науки Алтайского края уже прорабатывают вопрос ухудшения эпидситуации по гриппу. Специалисты предполагают, что подъем заболеваемости возможен в конце декабря – январе. Возможно, что в начале следующего года школьникам придется учиться дистанционно, сообщают “Вести Алтай”.

– Мы должны предположить, что январь-февраль – это будет либо продление каникул весь январь, либо дистант – мы вышли в третью четверть и ушли на дистант, и, соответственно, сроки образовательных программ опять сокращаем максимально, – сказал министр образования и науки края Максим Костенко.

Чтобы хоть немного сдержать распространение гриппа уже приняли решение не проводить традиционные новогодние елки.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что алтайским школьникам продлили каникулы до 15 ноября в связи с распространением коронавируса. Решение было принято после заседания оперативного штаба. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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