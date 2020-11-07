Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 7 ноября 2020 года составило 858

За сутки число умерших с коронавирусом увеличилось на 14 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 7 ноября скончались 858 человек с коронавирусом, в том числе 423 случая от COVID-19, 431 случай – иные причины смерти, четыре случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 14 человек с коронаврусом: семь от COVID-19, семь – по иным причинам.

Отметим, что количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 20799, в том числе 1535 детей до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 322 случаев – завозные, в том числе, 131 – из-за рубежа; 11764 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 20799 заболевших: 6149 – у больных внебольничной пневмонией, 8672 – у заболевших ОРВИ, в 5978 случаях – бессимптомное течение.

Всего в Алтайском крае крае на коронавирус обследовали более 704 тыс.человек.

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