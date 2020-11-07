Омич убил мужчину в Алтайском крае и закопал труп

Мужчина взял нож и ударил знакомого. Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Омской области, обвиняемого в убийстве знакомого в Алтайском крае. Об этом сообщает краевой Следком.

По данным следствия, в конце августа 2020 года в одной из организаций Заринского района выпивали рабочие. Двое знакомых поссорились из-за незначительного повода. Обвиняемый взял нож и ударил им приятеля. От полученных телесных повреждений 53- летний мужчина скончался на месте происшествия.

– С целью сокрытия следов преступления злоумышленник попросил коллегу вынести тело за территорию строительного объекта, где прикопал его, забросав землей, – добавили в ведомстве.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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