Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 7 ноября 2020 года составило 20799

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 7 ноября 2020 года выросло на 231 человека и составило 20799 случая инфицирования, в том числе 1535 детей до 17 лет включительно, сообщает оперативный штаб Алтайского края

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 77, Бийск –17, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Поспелихинский район – по 9 заболевших, Алейск – 8, Локтевский, Змеиногорский районы – по 6 заболевших, Кулундинский, Курьинский районы – по 5 заболевших, Немецкий национальный, Павловский, Петропавловский, Ребрихинский, Усть-Пристанский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Алейский, Благовещенский, Залесовский, Рубцовский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Баевский, Егорьевский, Калманский, Каменский, Косихинский, Мамонтовский, Тальменский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Заринский, Краснощековский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Троицкий , Табунский, Хабарский, Чарышский районы - по одному заболевшему.

Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2540 человек. 2305 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 3 человека находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 655, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 172.

Кроме того, 5127 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 1468 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет. За минувшие сутки их количество увеличилось еще на 126 человек. Всего их – 17387.

Среднесуточный охват тестированием жителей региона составил 284,3 исследований на каждые 100 тыс. жителей или 6731 человек в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 7211 за минувшие сутки.

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