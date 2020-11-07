В декабре откроют новый авиарейс из Барнаула в Сочи

Аэропорт Барнаула. Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиакомпания Nordwind запускает новый рейс Барнаул - Сочи. Полеты начнутся с 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Рейсы будут проходить по вторникам и субботам на самолете Boeing 737-800. Время в пути – 5 часов 15 минут. Билеты можно купить на сайте аэропорта Барнаула и на официальном портале авиакомпании. Уточнить информацию об их стоимости и наличии мест можно по телефонам (3852) 54-31-00, 35-03-53.

Ранее мы писали о том, что авиакомпания «ИрАэро» 8 ноября откроет прямое авиасообщение между Барнаулом и Иркутском. Авиакомпания планирует выполнять рейсы один раз в неделю – по воскресеньям. Вылет из столицы Иркутской области в 20.30 время в пути составит всего один час 40 минут. Подробнее об этом здесь.

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