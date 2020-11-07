Жителя Алтая обманули на 155 тысяч рублей при покупке мотоцикла

Мотоцикл. Фото: pixabay.com

В Республике Алтай мужчина хотел купить мотоцикл через интернет, но наткнулся на мошенников и потерял крупную сумму, сообщает региональное управление МВД.

Предварительно установлено, что 35-летний житель Горно-Алтайска нашел интернете объявление о продаже мотоцикла Honda Shadow 750 и связался с продавцом. Хозяин мотоцикла пообещал отправить его транспортной компанией, но только после 100% предоплаты. Чтобы мужчина не сомневался в его честности, он переслал фотографию паспорта мотоцикла и договор купли-продажи с паспортными данными.

После заключения договора, мошенник отправил накладную из транспортной компании. Получив уведомление о том, что мотоцикл находится на складе и готовится к отправке, покупатель переел 155 тыс. рублей. Вскоре продавец отключил телефон и удалил объявление с сайта.

– Так и не дождавшись обещанного мотоцикла, потерпевший позвонил в транспортную компанию где узнал, что заявка на отправку к ним не поступала, – отмечают в ведомства.

Полицейские выяснили, что накладная является поддельной. Возбудили уголовное дело, мошенника ищут.

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