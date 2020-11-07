В Алтайском крае перекроют трассу из военных колонн

Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 9 ноября, из-за движения военных колонн в Алтайском крае перекроют участок Чуйского тракта для всех видов транспорта, пишет ГИБДД региона.

Движение ограничат на участке Чуйского тракта:

с 8 до 8:30 часов – на участке дороги от населенного пункта Сибирский – Чуйский тракт – до садоводства “Горизонт”,

с 12:30 до 15:30 часов – на участке дороги от садоводства “Горизонт” – Чуйский тракт – до населенного пункта Сибирский.

В ГИБДД просят участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке, по возможности выбирать пути объезда и планировать свои поездки заранее.

Напомним, в Барнауле перекроют для проезда перекресток улиц Папанинцев и Ядринцева. Водоканал запланировал ремонт водопроводной камеры. Для того, чтобы выполнить все запланированные мероприятия в максимально короткий срок, ремонт будет вестись непрерывно и круглосуточно.

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